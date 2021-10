Sikatilallisten ahdinko kasvaa, eikä valoa näy – näin paljon jauhelihapaketista täytyisi maksaa lisää, jotta tilalliset pääsisivät pinnalle

– ­Nyt vain kustannukset ovat aivan toista luokkaa ja moni on investoinut kannattavuuden nimissä, joten tiloilla on velkaa, tietää Hulden.

Sikatilojen määrä vähenee nopeasti

Vielä 1990-luvulla Suomessa oli 3500 sikalaa, tällä hetkellä luku on 800. Noin 10-13 prosenttia sikaloista on lopettanut viime aikoina vuosittain, eikä ennuste näytä yhtään parempaa: sen mukaan vuonna 2027 Suomessa on enää 450 sikalaa.

Tilanne on pitkän kehityksen tulos. Euroopassa on ollut jo pitkään ylitarjontaa sianlihasta, samoin Suomessa. Omavaraisuusaste on tällä hetkellä noin 117 prosenttia, eli tiloja on liikaa kotimaiseen kulutukseen nähden.