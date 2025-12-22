Kullan hinta nousi maanantaina uuteen ennätykseen.
Aamulla Aasian markkinoilla kullan hinta hipoi 4 400:aa dollaria unssilta eli 31,1:tä dollaria grammalta, mutta jatkoi päivän mittaan kohoamistaan ja ylitti Yhdysvaltojen markkinoilla 4 450 dollarin rajan.
Edellinen ennätys oli 4 381 dollaria unssilta. Se saavutettiin lokakuussa. Myös hopean hinta on kohonnut voimakkaasti, kertoi muun muassa uutistoimisto Bloomberg.
Sijoittajien keskuudessa on ollut kasvavaa optimismia siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed jatkaa ohjauskoron laskemista myös ensi vuonna.
Kultaa on perinteisesti pidetty sijoittajien turvasatamana, johon hakeudutaan epävarmuuden aikoina. Kullan hinta rikkoi lokakuussa ensimmäistä kertaa 4 000 dollarin rajapyykin.
Kullan hinta on noussut vuoden alusta useita kymmeniä prosentteja. Kullan houkuttavuutta on lisännyt tänä vuonna muun muassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tempoileva tullipolitiikka.