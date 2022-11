Uskaltaako "poikkeuksellisessa myrskyssä" sijoittaa? Ammattisijoittaja Henri Kulvik antaa vinkin ja myöntää virheensä

– Tällä hetkellä voisi esimerkiksi sijoittaa yrityksiin, joilla on IPR-omistuksia, Kulvik sanoo.

IPR on lyhenne sanoista intellectual property rights, ja se tarkoittaa aineettomia eli immateriaalioikeuksia. Esimerkkeinä hän mainitsee Universal Music Groupin ja Disneyn. IPR-omisteisella yrityksellä on pääomavaltaiseen yritykseen verrattuna vähemmän kiinteää pääomaa suhteessa työvoimakuluihin.

Kuinka poikkeuksellinen nykytilanne on sijoittajan näkökulmasta?

Tietokirjailija Terho Puustisen on juuri kirjoittanut Kulvikin sijoitusfilosfiasta teoksen Sijoittaja. Puustisen mukaan tämänhetkinen markkinatilanne on samaan aikaan poikkeuksellinen ja tavanomainen.

– Pörssitoiminnan historia on täynnä kriisejä. Vaikka pörssitoiminnan 150 vuotta vilisee kriisejä ja kauhuja, tämänhetkinen tilanne on silti poikkeuksellinen.

– Kyllähän tässä niin monta ongelmaa tapahtuu samanaikaisesti, että siinä mielessä tässä on nähtävissä poikkeuksellisen myrskyn oireita, Puustinen arvioi.

– Nyt se on alkanut, meillä on tänä vuonna ollut kova inflaatio ja korkoja on nostettu. Varmaankin tämä trendi jatkuu, Kulvik pohtii.