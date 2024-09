Sijaisperhepulan kääntöpuoli: Osa odottaa lasta vuosia, sijoitettavalle vaikea asettaa rajoja – "Ei saa antaa seuraamuksia"

Perhehoitoliitto: Tuttuja ongelmia Perhehoitoliiton toiminnanjohtaja Merja Lehtiharju kertoo, että Sannan listaamat ongelmat ovat liitossa hyvin tiedossa.



Ongelmat toistuvat Lehtiharjun mukaan myös niissä noin 900 yhteydenotossa, jotka liitto saa vuosittain ohjaus- ja neuvontapuheluina.



– Perhehoitajat hoitavat tehtävään oikeasti sydämellään ja ilmassa on välillä epätoivoakin, eikö näitä asioita saa kuntoon.



Lehtiharju kertoo, että vaikka lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä on edelleen pula, tilanne on viime vuosina vähän kohentunut. Aiemmin sosiaalityöntekijöillä saattoi olla jopa 100 lasta vastuullaan. Nyt heitä saa lain mukaan olla enintään 30.



– Vielä se ei näytä helpottaneen tilannetta, mutta parempaan suuntaan onneksi ollaan menossa.



Nyt yksi merkittävä haaste, josta Perhehoitoliitollekin tulee Lehtiharjun mukaan paljon palautetta, on sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus. Se on hänen mukaansa ensisijainen tekijä myös siinä, että kotia tarvitsevat lapset ja sitä tarjoavat perheet saataisiin kohtaamaan nopeammin ja tehokkaammin.



– Itse olen miettinyt, voisiko sosiaalityön koulutusta kehittää niin, että se tukisi sosiaalityöntekijää tähän aika haastavaan tehtävää. Perhehoidon erityisosaamista tarvitaan, jotta tehtävässä jaksaa, Lehtiharju pohtii.



Lehtiharju sanoo itse toivovansa, että poliitikot edistäisivät perhehoitoa valtion ja hyvinvointialueiden tasolla niin, että se olisi turvallista lapsille ja perhehoitajille. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että asiaan panostettaisiin nykyistä enemmän myös rahallisesti.



Perhehoitoliitolla on kaksi poliittista ratkaisuehdotusta kipeimpiin pulmiin, kertoo toiminnanjohtaja.



– Toinen tavoitteistamme on, että perhehoitolaki saataisiin auki ja sitä pystyttäisiin kehittämään. Sitä kautta saataisiin samalla perhehoitajien sosiaaliturvaa parannetuksi. Ja nyt kun lastensuojelulaki on työn alla, me kovasti toivomme, että siinä mietittäisiin perhehoitoa oikein kunnolla.



Perhehoitoliitto on sijaisvanhempien ja muiden perhehoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja perhehoidon asiantuntijajärjestö.