Siirtomarkkinoilla riehunut Pelicans sai viimeisen palasen mestaruusjahtiinsa – Petteri Sihvoselta suitsutusta: "Nerokkuutta"

SM-liigassa pelaava Lahden Pelicans on ollut kansainvälisen siirtorajan kynnyksellä aktiivinen. Seura hankki helmikuussa riveihinsä jo kulttipuolustaja Ben Bloodin ja viimeisin haaviin tarttunut vahvistus on Juhamatti Aaltonen, jonka paluu Lahteen on enää vain virallista sinettiä vaille valmis.