Perheen jättikoira ei halunnut poistua rannalta – keksi ovelan keinon karata

"Ei todellakaan halunnut tulla pois"

Schofieldin mukaan newfoundlandinkoirat rakastavat vettä, ja harjoitusten avulla ne oppivat pelastamaan veden varaan joutuneita ihmisiä. Rotu on toiminut historiassa esimerkiksi kalastajien apuna; "nöffeillä" on vettä hylkivä karvapeite, ja varpaiden välissä niillä on räpylämäiset ihokalvot.