Edistyksellinen, mutta julmetun kallis migreenilääke saa pian Kela-korvattavuuden – "Ei minulla olisi mitenkään varaa maksaa lääkkeestä 1 200 euroa kuukaudessa"

Noin 10-15 prosentille suomalaisista on diagnosoitu migreeni . Sen yleisyydestä huolimatta ennakkoasenteita sairautta kohtaan on yhä.

– Ne, jotka eivät ole itse migreeniä kokeneet, saattavat sanoa, että "ota burana, älä ole hysteerinen, mene sänkyyn, sehän on vain päänsärky", kertoo järvenpääläinen Susanna Soikkeli.

Soikkeli on sairastanut migreeniä kymmenen vuotta. Migreenikohtaukset voivat iskeä täysin takavasemmalta, eikä kyse ole vain pikku päänsärystä. Pahimmillaan kohtaukset vievät jalat alta ja puhekyvyn.

– Sosiaalinen elämä on aika haastavaa, koska en uskalla sopia kenenkään kanssa mitään. Aina on kohtauksen riski, koska niitä ei osaa ennakoida. Lapsetkin ovat oppineet jo sen, että mennään vain jos äidin migreeni antaa periksi, hän kuvailee.

Työnantaja on kuitenkin joustava sairauden suhteen. Soikkeli työskentelee Sipoossa sijaitsevalla islanninhevostallilla, jossa kaviokkaat kaverit rauhoittavat ja ehkäisevät kohtausten syntymistä stressin kautta.

Uudenlaiset lääkkeet tuloillaan

Migreenin täsmälääkkeissä edelliset läpimurrot on tehty 1990-luvulla, jonka jälkeen estolääkkeiden kehitys on junnannut enemmän tai vähemmän paikallaan.

Lääkemarkkinoille on tekemässä tuloaan nyt kuitenkin uudenlaisia biologisia estolääkkeitä usealta eri valmistajalta. Ensimmäinen niistä, lääkevalmistaja Novartiksen Aimovig-lääke sai Suomessa myyntiluvan viime syksyllä. Toistaiseksi se on apteekin hyllyssä vielä ainut laatuaan.

– Nämä lääkkeet näyttäisivät olevan selvä edistysaskel migreenin estohoidossa. Merkittävää on se, että ne on suunniteltu migreeniä varten; aiemmin käytössä olevat lääkket oli suunniteltu jotain muuta, kuten verenpainetta tai kipua varten, kertoo neurologian erikoislääkäri Mikko Kallela HYKSistä.

Vaikuttava vasta-aine on erenumabi, joka salpaa kipua tuottavan CGRP-peptidin toiminnan. Lääke muun muassa estää kipua välittävien hermosignaalien kulkua, mikä ehkäisee migreenin syntymistä. Ihonalaisena pistoksena otettavia lääkkeitä on edeltänyt vuosien tutkimustyö, joista saatu näyttö on ollut erikoislääkärin mukaan vankkaa.