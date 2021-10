Vakavasti sairas Hanna, 29, on käyttänyt yli 20 000 euroa lääkekannabikseen – nyt reseptiä ei saa mistään: "Miten helvetissä voisin elää ilman helpotusta?"

Kannabispohjaiset lääkkeet Suomessa Vuonna 2012 myyntiluvan saanut Sativex on tarkoitettu MS-taudin oireisiin.

Sativex on ensimmäinen lääkekannabisvalmiste, joka sai myyntiluvan Suomessa.

Fimean arvion mukaan Sativexiä käyttäviä potilaita on ainoastaan muutamia kymmeniä.

Sativexin oikeanlainen käyttö ei näytä altistavan riippuvuudelle, vaikka sen sisältämät vaikuttavat aineet ovat luokiteltu huumausaineiksi.

Toinen Suomessa myyntiluvan saanut kannabislääke on harvinaisten epilepsiamuotojen hoitoon tarkoitettu Epidyolex.

Kaikki kannabislääkkeet eivät sisällä huumaavaa THC:tä. Lähde: Fimea