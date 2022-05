Petteri Sihvonen: Kiitos Kari Jalosen, Leijonat menetti kilpailuetunsa – käykö niin myös MM-kisoissa?

Jos nyt pelattu ottelu olisi pelattu ilman maatunnuksia, pelitavan osalta olisi ollut hyvin vaikea erottaa, kumpi on Leijonat ja kumpi on Tshekki.

Kyse oli siitä, että Jukka Jalosen Leijonat on pelannut samaa pelitapaa jo 15 vuotta. Kari Jalosen Tshekille tämä pelitapa on vielä täysin uusi.

Jos tutkiskelen signaaleja, missä Tshekki voi olla jopa Suomea parempi, ne näyttävät olevan tässä: Tshekin pelaajat ovat käsiltään todella taitavia. Heillä on valtava kyky syötellä kiekko paineen alta pois, vahvassa hallinnassa.

Lisäksi Tshekki pystyy varioimaan syöttöjen pituuksia ja haistamaan nopeiden vastahyökkäysten paikkoja. Tshekin pelaajat ovat pelureita luonteeltaan; he osaavat pelata peliä hyvin juonikkaasti.

Jos Tshekin kiekollisen pelaajan on pitänyt viimeisten 10 vuoden ajan taikoa itselleen syöttösuuntia vapaaksi, nyt tilanne on toinen. Kari Jalosen pelitavassa syöttösuuntia on kosolti auki.