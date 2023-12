Sihvonen: Miksi media ja kriitikot teilasivat Nuoret Leijonat? – "Pahaa pelkään, ettei päävalmentaja Lauri Mikkola opi"

Tässä kohtaa on syytä pohdiskella meidän eli median tekosia nuorten MM-kisojen alkupuolella. Itse aloin lyödä todella kovaa painetta Nuorten Leijonien vaiheille heti ensimmäisen eli Kanada-pelin jälkeen. Moni muu media yhtyi kritiikkiin Nuorten Leijonien hävittyä Saksalle.

Kritiikin kärki kohdistui erittäin voimakkaasti päävalmentaja Lauri Mikkolaan ja hänen esikuntaansa. Miksi me eli kritiikkilaitos toimimme niin kuin toimimme?

En nosta kuitenkaan median ja kritiikkilaitoksen roolia ja osuutta tässä määräänsä suuremmaksi. Me teimme vain sen, mikä meidän on tehtävä, ja mikä on tehtävämme.