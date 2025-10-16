NHL-pelaajat valmistautuvat palaamaan olympialaisiin ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen, mutta saattavat joutua hyppäämään Milano-Cortinan kisoissa testaamattomalle jäälle. Asiasta uutisoivat muun muassa ESPN ja The Athletic.

Milano-Cortinan olympiaturnaus starttaa helmikuussa. Jääkiekon päänäyttämön valmistuminen on menossa kuitenkin aivan viime metreille.

Paikalliset järjestäjät kertoivat keskiviikkona AP:lle, että joulukuulle kaavailtu testitapahtuma 16 000-paikkaisella Santagiulia-areenalla on siirretty pienempään areenaan, eikä uutta kokeilua ole suunnitteilla.

Ongelma on herättänyt pelkoa siitä, ettei pääareenalla pelata välttämättä ainuttakaan testiottelua ennen kuin kiekko putoaa ensimmäisen kerran jäähän 5. helmikuuta.

Katso pääkuvan Tulosruutu-reportaasista, miltä Milanon olympiakiekon pääareenalla näytti syyskuun alussa. Videohaastattelussa myös muun muassa Leijonien tähtipelaajat Sebastian Aho ja Roope Hintz.

NHL:n komissaari Gary Bettman kommentoi rakentamisen aikatauluun liittyviä uhkakuvia keskiviikkona.

– Olemme olleet huolissamme kahden viime vuoden ajan jäähallin rakentamisen etenemisestä – molempien jäähallien, mutta pääasiassa pääareenan. Asia on kuitenkin muiden vastuulla, Bettman sanoi viitaten Kansainväliseen olympiakomiteaan ja Kansainväliseen jääkiekkoliittoon.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Bettman on varoittanut Milanon rakentamisongelmista.

– Olemme kutsuvieraita, mutta he tietävät huolemme. Odotammekin, että he täyttävät kaikki lupauksensa rakentamalla kilpailukykyisen ja ensiluokkaisen tapahtumapaikan.

Pääareenan jää oli tarkoituksena laittaa testiin alle 20-vuotiaiden MM-kisojen merkeissä 8.–14. joulukuuta. Tapahtuma on kuitenkin siirretty nyt Rho Fieran jääkiekkohalliin, joka on rakennettu Milanon laitamilla sijaitsevaan valtavaan messukeskukseen.

Yleensä uudet olympia-areenat testataan vähintään vuosi ennen kisojen järjestämistä. Suuren jääkiekkohallin tapauksessa kyse ei ole ainoastaan jäästä, pelikentän valmiudesta ja turvallisuudesta. Areenalla olisi tärkeä päästä testaamaan myös myyntikojut, vessat ja kaikki muu oleellinen uuden modernin hallin sisällä.