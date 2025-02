Shokkipotkut saanut IPK-valmentaja lataa nyt hurjaa tekstiä: "Sahasivat jakkaran alta"

Kuohuttavat yllätyspotkut Mestiksen kärkiseuroihin lukeutuvan IPK:n päävalmentajan tehtävästä saanut Simo Karjalainen kokee jääneensä pestissään todella yksin. Karjalainen antaa rajua kritiikkiä työyhteisönsä toimintatavoille MTV Urheilun haastattelussa.

Mestiksessä kolmantena oleva IPK tiedotti tiistaina vapauttaneensa Karjalaisen päävalmentajan tontilta välittömästi. Ratkaisu oli yllättävä, sillä seura on hyvissä asemissa ennen pudotuspelejä.

Karjalainen alleviivaa yllätyspotkujaan tuomalla esiin tavoitteen, jonka seura asetti ennen sesongin alkua: tehtävä oli asemoida hallitseva mestari neljän parhaan joukkoon runkosarjassa.

– Perustelut, mitä oli, niin luin jostain, että tulos olisi merkannut. Enemmän oli varmaan sitten tyytymättömyyttä tapaani hoitaa asioita. Kyllä minä koin, että tein työni laadukkaasti, Karjalainen sanoo MTV Urheilulle.

Karjalaista risoo IPK:n toimitusjohtajan Jarmo-Yli-Sipolan Jatkoajalle antama haastattelu, jossa seurapomo linjasi, ettei joukkueen arki ole ollut riittävällä tasolla.

– Se ei kuulu fiksuun toimintaan, että ihminen, joka ei ole nähnyt yhtään harjoitusta sanoo, että arki on huonoa. Joku on päättänyt, että se on muuttunut se (tulos)tavoite. Arjen harjoittelu ja intensiteetti ovat asioita, joista on tullut pelaajilta paljon positiivista palautetta.

Karjalainen kertoo saaneensa potkujensa jälkeen yhteydenottoja useilta pelaajiltaan. Palaute on ollut poikkeuksetta kiittävää ja positiivista.

Tuore ex-päävalmentaja kertoo kelailleensa mielessään etenkin viime viikkojen tapahtumia. Hän nostaa esiin puolentoista viikon takaiset KeuPa- ja Hokki-ottelut, jotka IPK ennakkosuosikkina hävisi. Näissä peleissä iisalmelaiset lepuuttivat joitain kärkinimiään.

– Jos päävalmentaja kysyy lupaa, että joihinkin peleihin kierrätetään vähän pelaajia, että esimerkiksi ykkösvahti ei pelaa, ettei mennä parhaalla kokoonpanolla, ja sitten ylhäältä (seurajohdosta) tulee vastaus, että tehdään näin. Sitten kun tulee tappio, niin se onkin koutsi, joka yksin kantaa vastuun. Näiden pelien kohdalla tehtiin kyllä yhteisellä päätöksellä ratkaisu, ettei mennä parhaalla rosterilla, Karjalainen avaa tuntojaan.

"Olin helvetin yksin"

Karjalaisen mukaan arkinen työ joukkueessa toimi pelaajien suuntaan moitteetta. Kommunikaatio valmennusryhmän kanssa jätti kuitenkin toivomisen varaa.

– Kyllä tässä on sellainen olo, että tietyt tahot sahasivat jakkaran alta. Ei tässä nyt mitään muuta perustetta voi olla, Karjalainen lataa kovan väitteen.

– Sanotaan näin, että jatkossa valitsen itse oman valmennustiimini, hän vastaa tarkentavaan kysymykseen.

Koitko siis, että sinut "syötiin tieltä" valmentajana?

– Kyllä sen kaikki tietää. Se oli alusta asti. Keskusteluja asian tiimoilta käytiin kauden aikanakin. Jossain vaiheessa tilanne meni varmasti parempaankiin suuntaan.

Kehen viittaat näillä väitteillä?

– En halua lähteä nimillä heittämään. Haasteet eivät olleet pelissä vaan henkilökemioissa ja työtavoissa.

Koetko, ettei IPK ollut sinulle terveellinen työyhteisö toimia?

– Ei ollut mulle. En sano, että kulttuurissa olisi vikaa, mutta se, mitä seurassa arvotettiin, ja toisaalta, mitä itse pidin tärkeänä. En itse laske esimerkiksi työn tehokkuutta sillä, miten kauan vietän aikaa valmentajakopissa, vaan sillä, että miten pystymme joukkueena harjoittelemaan.

– Koin vahvasti, että olin ihan helvetin yksin. Se varmasti kuuluu tähän työhön, mutta se on selvästi yksi kehityskohde isomminkin Mestikseen, että olisi jonkinlaista työnohjausta.

Karjalaisen valmennustiimissä työskentelivät Toni Ruotsalainen ja Jermu Juntunen. Ruotsalainen nimettiin Karjalaisen lähdön jälkeen päävalmentajaksi.

Karjalaisen kalenteri tyhjeni totaalisesti potkujen myötä. Hänellä ei ole kiire seuraavan valmennuspestin kanssa, sillä sopimus IPK:hon kattaa vielä ensi kauden.

– Kävin uudet sukset ostamassa aamulla. Eilen olin jo Kiekko-Poikien pelissä. Tässä on aikaa harrastaa ja tehdä omia juttuja. Kollegoilta tuli viestejä siihen malliin, että joku olisi kuollut. Tajuan, että tämä on työtä, eikä tämä määritä minua ihmisenä tai edes valmentajana, Karjalainen päättää.

MTV Urheilu ei ole useista yrityksistä huolimatta tavoittanut IPK:n toimitusjohtajaa Jarmo Yli-Sipolaa kommentoimaan Karjalaisen potkuja ja näkemyksiä niiden taustalla.