Pelicansin kohauttanut ratkaisu poiki yllättäviä yhteydenottoja – Juhamatti Yli-Junnila myöntää: "Kyllähän se ravisteli"

Juhamatti Yli-Junnilan debyyttikausi päävalmentajana SM-liigassa jäi kesken, kun Pelicans vapautti hänet tehtävästään. Viisi kuukautta myöhemmin Yli-Junnila kertoo, kuinka kollegoiden reaktiot lämmittivät vaikeassa tilanteessa.

Lahden Pelicans julkaisi 20. tammikuuta tiedotteen, jota osattiin odottaa. Sitä osasi odottaa myös Pelicansin SM-liiga-joukkuetta valmentanut Juhamatti Yli-Junnila.

Pelicansin kausi ei ollut sujunut odotetusti. Yli-Junnila siirrettiin sivuun päävalmentajan paikalta.

– Kyllä se oli mulle selvä asia, että se uhka leijui tosi pitkäänkin ilmassa. Useamman kuukauden, Yli-Junnila sanoo nyt MTV Urheilun haastattelussa.

Sitä Yli-Junnila ei halua kertoa, oliko potku-uhka hänen omaa tulkintaansa vai kertoiko seurajohto siitä hänelle suoraan. Asia on seuran sisäinen, Yli-Junnila sanoo.

Yli-Junnilan debyyttikausi SM-liiga-joukkueen päävalmentajana ehti kestää 42 ottelua.

– On ihan sama, mitä tekee työkseen, niin onhan se asia, mitä ei toivo kokevansa. Tietysti kun se tapahtuu jääkiekossa, se tapahtuu myös hyvin julkisesti, Yli-Junnila sanoo.

– Näin jälkeenpäin, kun siitä on aikaa, koen että olen hyvin pystynyt käsittelemään sen.

Juhamatti Yli-Junnila sanoo potku-uhan leijuneen pitkään ilmassa, kun joukkueen peli ei kulkenut.Elmeri Elo / All Over Press

Kausi heti pieleen

Yli-Junnila joutui ensimmäisellä päävalmentajakaudellaan haastavaan paikkaan.

Pelicans oli voittanut kahdella edellisellä kaudella hopeaa Tommi Niemelän ollessa päävalmentajana. Yli-Junnila kuului Niemelän valmennustiimiin. Seuran panostukset uuteen kauteen olivat kovat, mutta tulokset olivat alusta lukien heikkoja.

CHL-avauksessa tuli ruma 0–5-tappio Färjestadille, ja Pelicans hävisi viisi ensimmäisestä kuudesta SM-liigan ottelustaan.

Vaikka CHL-taival johti lopulta pudotuspeleihin saakka, sanoo Yli-Junnila Färjestad-tappion osoittaneen suuntaa tulevalle.

– Sen jälkeen huomasin, että oli asioita, jotka eivät edistäneet meidän joukkueen toimintaa, Yli-Junnila sanoo, mutta ei halua tarkentaa, mitä asioita tarkoittaa.

– Siitä lähti vaikea jakso, mitä ei saatu tarpeeksi nopeasti käännettyä syksyn aikana.

Yli-Junnilan aikaa Pelicansin peräsimessä leimasi epätasaisuus. Häviöt ja voitot vuorottelvat. Häviöitä tuli kuitenkin enemmän. Kaikkiaan Pelicans hävisi 24 Yli-Junnilan ajan 42 ottelustaan.

Pelaajat pysyivät kuitenkin koko ajan päävalmentajan takana.

– Ehdottomasti. Se on tullut selväksi keskusteluissa pelaajien kanssa. Sitoutumattomuudesta ei voi pelaajia syyttää.

Erikoisia ulostuloja

Valmennus luotti, että joukkueen suuntaa kääntyy systemaattisella työllä.

– 18 peliä hävisimme maalilla tai, niin, että vastustaja teki meidän tyhjään maaliin osuman. Moni näistä peleistä kääntyi meitä vastaan kolmannessa erässä. Aitiossa aisti jännittyneisyyden kolmansien erien aikana, varsinkin jos pääsimme erään johtoasemasta.

Joulukuun puolivälissä Pelicans julkaisi viestipalvelu X:ssä videon, jolla Yli-Junnila ja kapteeni Miika Roine puivat joukkueen tilaa ja vaativat sitoutumista joukkueen tekemiseen.

– Päävalmentajan tehtäviin kuuluvat tietyt mediaesiintymiset, Yli-Junnila tyytyy toteamaan, eikä kommentoi erikoisen videon taustoja tarkemmin.

Erikoinen oli myös tapa, jolla Yli-Junnilan aika Pelicansin päävalmentajana päättyi.

Pelicans tiedotti Juhamatti Yli-Junnilan päävalmentajapestin päättymisestä erikoisella tavalla. Yli-Junnilan mukaan hänen ja seuran välillä kaikki on sovittu.Jaakko Stenroos/All Over Press

Lahtelaisseura tiedotti Yli-Junnilan siirtyvän sivuun päävalmentajan paikalta ja jatkavan seurassa valmentajasopimuksensa mukaisissa tehtävissä. Kumpikaan osapuoli ei halunnut tuoreeltaan kommentoida tiedotteen sanavalintoja.

Mistä siinä oli kysymys?

– Pelicansin kanssa asiat on sovittu. Sen suhteen on kaikki hyvin. Mulla ei ole siihen mitään lisättävää.

Pelicans tiedotti huhtikuussa, että asiassa on tehty sovinto. Sopimuksen ehdot ovat seuran mukaan osapuolten välisiä ja luottamuksellisia.

Yli-Junnila vakuuttaa, että hänen ja Pelicansin välillä kaikki on hyvin. Työsuhteen ennenaikainen päättyminen ei jättänyt pahaa verta osapuolten välille.

Pelicansin sisäisistä asioista liikkui kauden mittaan paljon huhuja ja spekulaatioita.

Saitko työrauhan niin kauan kuin töitä riitti?

– Siitä on kaikenlaista puhetta ollut ja multakin lähes joka yhteydessä ihmiset haluaa siitä kysyä. Se kiinnostaa paljon. Keväällä tuli myös suuri määrä haastattelupyyntöjä asian tiimoilta, mutta halusin omalta osaltani taata elintärkeän työrauhan joukkueelle tiukassa paikassa, Yli-Junnila sanoo.

– Minun mielestäni nuo asiat eivät kuulu julkisuuteen. Koen, että mulla on valmentajana älyttömästi kehittymisen varaa, enkä ole vielä valmentaja siellä missä haluan olla ja millainen valmentaja tulen parhaimmillani olemaan. Uskon myös, että Pelicans seurana oppi vaikeasta kaudesta paljon.

Tukea tuli

Päävalmentajan paikka oli viime kaudellakin SM-liigassa hyvin tuulinen palli.

Kauden aikana tehtävästään vapautettiin Yli-Junnilan lisäksi kolme muuta päävalmentajaa, kun HPK:n Matias Lehtosen, Jukureiden Marko Tuomaisen ja Kärppien Ville Mäntymaan tehtävät päättyivät ennenaikaisesti. Kauden jälkeen saivat väistyä myös TPS:n Tommi Miettinen, JYPin Johan Pennerborn ja HIFK:n Ville Peltonen, vaikka sopimuksissa olisi vielä ollut mittaa jäljellä.

Potkut saaneita valmentajia siis riittää, ja Yli-Junnilan mukaan kovia kokeneita kollegoita pyritään tukemaan yhteisössä.

– Totta kai se lämmitti, jopa vähän yllättikin, että tuli paljon viestejä sellaisiltakin kollegoilta, joita en aikaisemmin henkilökohtaisesti tuntenut, hän sanoo.

– Tuntui hyvältä, että ihmiset, jotka mahdollisesti ovat olleet samassa tilanteessa pystyivät auttamaan ja kertomaan omia kokemuksiaan. Paljon tuli ihan konkreettisia vinkkejäkin, että mitä nyt kannattaa tehdä. Sitä arvostan todella kovasti. Olen yrittänyt myös itse olla yhteydessä sellaisiin valmentajiin, kenelle tällainen tilanne on käynyt.

Juhamatti Yli-Junnila kertoo analysoineensa tarkkaan, mikä viime kaudella meni pieleen.Matti Raivio/All Over Press

Mihin seuraavaksi?

Kesäkuu on ehtinyt puoliväliin, ja Yli-Junnilan päävalmentajuuden päätöksestä on aikaa viitisen kuukautta. Aika on kulunut muun muassa tapahtumien läpikäymisessä.

– Halusin analysoida mahdollisimman hyvin, että mitä kauden aikana tapahtui. Olen katsonut videolta meidän alkukauden pelejä ja keskustellut ihmisten kanssa, Yli-Junnila kertoo.

– Olen yrittänyt hahmottaa aikajanaa, että miten se kausi eteni ja mikä johti mihinkin. Yrittänyt löytää itselleni sen tiedon, että missä minun pitää valmentajana kehittyä, että onnistun paremmin.

Yli-Junnila kertoo löytäneensä toiminnastaan asioita, joissa ei onnistunut ja joissa haluaa olla tulevaisuudessa parempi.

Katseensa hän on jo suunnannut tulevaan. Yli-Junnila kertoo keskustelleensa uusista valmennuspesteistä talven ja kevään aikana eri tahojen kanssa, mutta keskustelut eivät johtaneet mihinkään konkreettiseen.

Seuraavan pestinsä kohdalla Yli-Junnila haluaa olla jälleen parempi versio itsestään.

– Talvella en voinut neuvotella valmennustöistä ennen kuin asiat Pelicansin kanssa oli saatu päätökseen. Seuraan urheilua ja jääkiekkoa koko ajan sillä silmällä, että voin oppia uutta ja olla parempi valmentaja jatkossa, Yli-Junnila sanoo.

– Tuollainen töyssy mikä tuli, kyllähän se ravisteli ja pisti ajattelemaan asioita uudestaan. Lisäsi ymmärrystä siitä, että koko ajan pitää kehittyä ja oppia lisää, että pystyy kovassa kilpailussa olemaan mukana.

Yli-Junnila on työskennellyt koko 12 vuoden valmennusuransa seuratasolla Pelicansissa. Takana on myös pestejä maajoukkueessa eri juniori-ikäluokkien valmennuksessa.

Uusia tehtäviä kohti Yli-Junnila tähtää intoa täynnä, mutta mukana on myös haikeutta, kun pitkä ja mieluisa aika Lahdessa tuli ainakin tällä erää päätökseen.

– Siitä työstä mitä onnistuin tekemään ennen viime kautta on onnellinen olo ja hyvät muistot. Pelicans on erittäin tärkeä seura minulle edelleen, Yli-Junnila sanoo.

– Odotan innolla sitä, että pääsen näkemään uudenlaisen seurakulttuurin, oppimaan uutta ja viemään oman osaamiseni jonkun muun seuran käyttöön.