Amazonin työntekijät päättivät järjestäytyä New Yorkissa – taustalla varsinainen ay-kolli

Ammattiliittojen asema on Yhdysvalloissa heikohko, sillä koko työvoimasta liittoihin kuuluu vain noin 10 prosenttia. Osuus oli noin viidennes vuonna 1983, mutta sen jälkeen määrä on pienentynyt jatkuvasti.

JFK8-varastosta tulee ensimmäinen Amazonin varasto, jossa ammattiliitto pääsee neuvottelemaan työehdoista jättiyhtiön kanssa. Järjestäytymisestä on äänestetty myös Bessemerin varastolla Alabamassa, mutta siellä uusintaäänestyksen tulokset eivät ole vielä selvinneet.

Amazonin työvoiman järjestäytymistä on jarruttanut se, että vaihtuvuus on erittäin suurta. Työ varastoilla on tunnetusti erittäin kovatahtista, ja Amazon vaatii tiukkojen tuotantokiintiöiden täyttämistä.