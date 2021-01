Koronavuonna 2020 jaettiin pisteitä koronakasvoille ja peloteltiin ihmisiä – mitä tästä vuodesta oikeasti jäi käteen? "Mentiin kotiin ja vedettiin peitto korville"

Mitä vuodesta jäi käteen ja opimmeko jotain? Jossittelu ja jälkiviisaus on joutavaa, mutta vuoden 2020 kaltaisesta poikkeusvuodesta jää jälki tulevaisuuteen.

Hyvä on myös miettiä, että miksi Suomi onnistui kriisissä useita maita paremmin?

Kuvitteellisia pisteitä koronakasvoille

Monessa maassa ja niin myös Suomessa koronakriisin hoito henkilöityi "koronakasvoihin". Onnistumisien taustalla on pidetty esimerkiksi hallitusta. Myös epäonnistumisissa koronakasvoja nostettiin tikun nokkaan. Onnistujat ja epäonnistujat ovat keränneet itselleen näkymätöntä pistesaldoa ympäri vuoden.

Koko vuoden keskustelu on ollut pitkälti pisteiden jakoa eri tahoille ja henkilöille.

– Tutkijan näkökulmasta se on vähintäänkin outoa, kiteyttää tulevaisuustutkija Ilkka Halava.

Suomalainen sielunmaisema on omanlaisensa. Kun viranomainen käskee pysyä kotona, silloin pysytään kotona. Suomalaiselle tottelevainen ja kurinalainen luonne ovat ominaisia.

– Suomalaiset arvot näkyvät täällä ihan eri tavalla kuin monissa muissa Euroopan maissa. Lähtökohta on ollut poliitikoille todella hyvä. Tätä maata on helppo johtaa tässä mielessä.

– Kun virus on käytökseltään tuntematon, kun me emme tiedä mikä se on, niin silloin ei voida ajatella, että laumasuoja olisi se tie. Kun tukahduttamiseen lähdettiin huomattiin hyvin se, että kun viranomainen sanoo, että suljetaan Uusimaa, ei kukaan edes kyseenalaistanut sitä tässä maassa. Mehän totellaan.