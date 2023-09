"Professorilta reipas tulkinta"

Mehiläisessä allekirjoitetaan se, että flunssakuumepotilaiden osalta tilanne on näin, mutta ei muilta osin.

– Reipas tulkinta on professorilta tullut. Olen puhunut työikäisten yleisimmän käyntisyyn eli hengitystieinfektiokäyntien terveyshyödyttömyydestä johtuen siitä, että käyntien syynä on usein työnantajan vaatima sairauspoissaolotodistus. Tiedotteessamme todetut muut käyntisyyt, kuten toiseksi yleisin tuki- ja liikuntaelimet -sairausryhmä on jätetty huomiotta, Martti toteaa.