Seuraa näitä kolmea avainasiaa, kun kello lyö 20 tänään illalla: "Jos kokoomus on jo ennakkoäänissä ykkönen, niin peli on selvä"

1. Keskusta ja demarit tarvitsevat suuren potin ennakkoäänistä

Tiettyjen puolueiden äänestäjät ovat usein liikkeellä ennakkoäänestyksen aikaan. Tämä on havaittavissa esimerkiksi Lapissa, jossa perinteisesti keskustan kannatus on ollut suurta. Näin ollen voi päätellä jo ennakkoäänten perusteella, mikä puolue jää todennäköisesti suurimmaksi.

– Erityisesti keskusta on ollut se puolue, joka saa vaalipäivänä vähemmän ääniä. Myös demareilla on ollut tyypillisesti huonompi kannatus vaalipäivänä. Vasemmistoliittokin saa yleensä enemmän ääniä ennakkoäänestyksessä.

– Jos kisa on tasainen ennakkoäänissä, niin silloin on todennäköistä, että kokoomus nousee suurimmaksi vaalipäivä-äänien myötä. Jos kokoomus on jo ennakkoäänissä ykkönen, niin peli on selvä – kokoomus nousee silloin suurimmaksi.