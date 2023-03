Vilkas ennakkoäänestys päättyi – asiantuntija: Näissä vaaleissa on kaksi uutta ilmiötä aiempiin verrattuna

Äänestys on ollut vilkasta. Eduskuntavaaleissa on äänestänyt ennakkoon 39,8 prosenttia Suomessa asuvista kansalaisista. Ennakkoon ääniä annettiin yhteensä noin 1,7 miljoonaa.

Ennakkoäänestyksen suosio on kasvanut

Pääministerivaalit uusi ilmiö

Näissä vaaleissa on puhuttu paljon siitä, että osa ihmisistä on päättänyt äänestää sitä puoluetta, jonka johtajan he haluavat pääministeriksi. Helimäen mukaan se on uusi asia suomalaisessa äänestämisessä.