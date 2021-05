MTV:n vaaliasiantuntija: Korona voi nostaa kuntavaalien ennakkoäänestyksen suosion eduskuntavaalien tasolle

Grönlundin mukaan eduskuntavaaleissa on päästy tilanteeseen, jossa puolet äänesti ennakkoon. Kuntavaaleissa ennakkoon äänestäminen on jäänyt aiempina vuosina selvästi alemmalle tasolle.

– Voi olla, että koronavuosi muuttaa tätä käytäntöä ja että tällä kertaa päästään samaan kuin eduskuntavaaleissa. Aiemmin on ollut niin, että kuntavaaleissa on haluttu miettiä omaa puoluetta ja ehdokasta pidempään, Grönlund sanoo.

– Mikäli tämä onnistuu niin äänestysinto voi nousta, muuten on hankala päästä yli 60 prosentin äänestysvilkkauteen.

Keskustan ja SDP:n kannattajat innokkaita ennakkoäänestäjiä

Koronan vuoksi ennakkoäänestysaikaa on pidennetty kahteen viikkoon. Grönlundin mukaan ennakkoon äänestävät tyypillisesti erityisesti keskustan ja SDP:n kannattajat.

Grönlund muistuttaa, että ihmisten käyttäytyminen on kuitenkin hankalasti ennustettavaa.

– Kuntavaalien yleisesti alhainen äänestysprosentti lisää äänestysvilkkauden ennakoimisen hankaluutta sekä tällä kertaa se, kokevatko äänestäjät tällä kertaa ennakkoäänestämisen turvallisemmaksi, jos he voivat katsoa minkä pituinen jono kulloinkin äänestyspaikalle on.

Ennakkoäänestämisen suosio kasvussa

MTV:n vaaliasiantuntija Kimmo Grönlundin mukaan ennakkoäänestämisen suosio on kasvanut hitaasti kaikissa vaaleissa. Silti kuntavaaleissa äänestetään ennakkoon huomattavasti vähemmän kuin muissa vaaleissa.

– Kuntavaaleissa on paikallisia kysymyksiä ja ehdokkaita on paljon. Oma ehdokas on vaikeampi löytää ja ihmiset joutuvat miettimään vastaustaan pidempään.