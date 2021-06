Ykköspuolueet taistelevat asemastaan ja pormestarimittelön jännitteet kasvavat – katso asiantuntijan tärpit suureen kuntavaali-iltaan

Kuntavaalien virallinen vaalipäivä on tänään sunnuntaina ja MTV Uutiset tulee seuraamaan historiallisia vaalivoittoja sekä -tappioita Tulosillassa suorana.

Vaalipäivänä kannattaa seurata silmä kovana erityisesti Helsinkiä, Tamperetta ja Turkua jo sen vuoksi, että odotettavissa on kannatusmuutoksia.

– Voi olla, että suurimman puolueen asema on joissakin kunnissa uhattuna. Toki ympäri Suomen on mielenkiintoisia kuntia muitakin, Grönlund sanoo.

Pormestarivaali lisää kiinnostavuutta

Pormestarivaali on epäsuora vaali eli pormestariehdokasta ei äänestetä suoraan.

– Helsingissä ja Turussa kokoomus on suurin ja Tampereella SDP. Kun katsotaan tämänhetkistä kannatusta voi olla, että esimerkiksi SDP:n ykköspaikka on uhattuna Tampereella.

– Viime aikoina on vaikuttanut, että vihreät on ehkä uhannut kokoomuksen ykköspaikkaa Helsingissä, mutta nyt heidän pormestariehdokkaansa Anni Sinnemäen rikosepäilyn vaikutus ihmisten äänestämiseen aiheuttaa sen, että tässä on aika paljon jännitettävää.