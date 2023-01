Maastohiihdossa kuohuu – norjalaiset halutaan kuriin: "Ei mitään järkeä"

Koko kuluneen kauden mittarilla norjalaisten dominanssi esiintyy vielä hurjempana. NRK:n mukaan kymmenen eniten ansainneen mieshiihtäjän joukossa on peräti kahdeksan norjalaista.

Muissa joukkueissa norjalaisten ylivoima on arvatenkin aiheuttanut närää. Saksan joukkueen valmentaja Peter Schlickenriederiä tilanne risoo jopa siinä määrin, että mies ehdotti norjalaisen NRK:n haastattelussa radikaalia ratkaisua, jolla myös muille suotaisiin mahdollisuuksia kärkisijoihin.

– Olen iloinen norjalaisten puolesta, koska heidän hiihtäjänsä ovat maailman parhaita. Sillä ei ole merkitystä ovatko he norjalaisia vai venäläisiä. Ei ole mitään järkeä, että heillä on kilpailuissa 12 parasta hiihtäjää. Ihmisten kiinnostus lopahtaa, kun 12 parasta ovat samasta maasta, Schlickerieder sanoo.

– He ovat liian hyviä, norjalaisia on liikaa kilpailuissa. FISin pitää harkita kiintiöitä maailmancupiin.

– Toiseksi paras maa (Venäjä) puuttuu kilpailuista, mikä tietysti on osittainen syy tähän. Minusta on typerää, että venäläiset eivät ole mukana urheilussa. Toivon KOK:n (Kansainvälinen olympiakomitea) tekevän jotain pian, aiemmin 12 vuotta Venäjällä valmentanut Cramer sanoo.

– Mitä urheilijat voisivat tehdä? He eivät ole vastuussa sodasta.

Kläbo muistuttaa, että esimerkiksi italialaiset ovat pystyneet ajoittain laittamaan kampoihin norjalaisille. Norja on vienyt kauden aikana 36 palkintopallipaikkaa. Italialla palkintosijoja on yhdeksn.

– Tämä keskustelua alkaa aina, kun hiihdämme hyvin, muuten on hiljaista.

– Minulla on yksi vastaus: Odotan innolla, mitä Peter Schlickenrieder keksii seuraavaksi. Muuten minulla ei ole kommentoitavaa, Monsen sanoo NRK:lle.

– Emme kuitenkaan voi syyttää Norjaa siitä, että he ovat niin hyviä ja tekevät kovia tuloksia. Niin se vain on. He ovat tehneet fantastista työtä.