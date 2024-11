Sensaatio-SaiPalta mehevä uutinen: "Kaikki viittaa siihen"

Sarjakakkonen SaiPa isännöi illan pelissä Tapparaa, joka on viidentenä. Kisapuiston istumapaikat on myyty loppuun jo pari päivää sitten.

Raimo Helmisen miehistön sensaatiomainen alkukausi on nostanut seuran koko syksyn katsojakeskiarvoa sadoilla ylöspäin. Myös taloudelliset näkymät ovat tällä hetkellä kuin sadusta, jos vertaa vuoden takaisiin näkymiin. Pelillisen nosteen lisäksi uusi omistuspohja on kääntänyt kurssin. SaiPa oli viime kauden päätteeksi lähellä menettää jopa paikkansa SM-liigassa .

– Yleinen ilmapiiri on hyvä, ja SaiPa on puheenaihe. Tämän illan yleisöryntäys on tärkeä näyttö, että SaiPa on tärkeä koko maakunnalle. Katsojia tulee ympäri Etelä-Karjalaa, Valkeapää jatkaa.