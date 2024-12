Näistä hetkistä on vain vuosi: SaiPan tulevaisuus näytti sysimustalta – salaisuus nousun takaa paljastuu

MTV Urheilun vieraillessa SaiPan kotiottelussa syksyllä 2023 eleltiin Lappeenrannan Kisapuistossa syvän synkkyyden keskellä. Mitä ihmettä viimeisen vuoden aikana on tapahtunut?

Kaksi edellistä vuotta sarjajumbona. Viime kaudella vain viisi täyttä kolmeen pisteen voittoa. Kotiotteluiden yleisökeskiarvo 2 300 katsojaa per ottelu.

Nämä faktat tuntuvat nyt käsittämättömiltä, kun viikosta toiseen ihmetyksen aiheita tarjonnut SaiPa johtaa joulukuun lopussa SM-liigaa otettuaan 36 runkosarjaottelusta 18 täyttä pistepottia.

Videolla SaiPa-insertin perään MTV Urheilun asiantuntijat Karri Kivi ja Pekka Saravo kertovat, mihin asioihin SaiPan nousun salaisuus tiivistyy.

MTV Urheilun Vesa-Matti Savinen vieraili reippaan vuoden tauon jälkeen Kisapuistossa. Samalla muistuivat mieleen murheet, joiden keskellä toimitusjohtaja Jani Valkeapää sai vastailla SaiPa-fanien huoliin hallin käytävillä.

– Kyllä se kääntyy, kyllä se kääntyy. Ottaa aikaa vaan, Valkeapää lupasi pitkäaikaiselle kannattajalle lokakuussa 2023 tv-kameralle tallentuneessa keskustelussa.

Keväällä Liiga-SaiPa Oy tiedotti tehneensä peräti 1,27 miljoonan euron tappiot edellisestä tilikaudestaan. Raimo Helmisen valmennukseen siirtynyt seura budjetoi tämän kauden 3 000 katsojan yleisökeskiarvon varaan.

Tällä hetkellä kotiotteluiden keskiarvo on ollut 3 866. Vierasjoukkueena SaiPa on kiinnostanut Tapparan ja HIFK:n jälkeen kolmanneksi eniten, kun lappeenrantalaisnippua on saapunut katsomaan eri puolille Suomea jopa 4 821 katsojaa ottelua kohti.

Oli aika palata Kisapuistoon ja kysyä, mitä syitä äkillisen nousun taustalta löytyy. Videon jutussa ääneen pääsevät muun muassa pelaajat, päävalmentaja Raimo Helminen, huoltaja Tatu Toivanen ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Turunen.