Norjan Bodo/Glimt on jo tässä vaiheessa yksi jalkapallokauden suurimmista sensaatioista.

Hieman yli 43 000 asukkaan Bodossa majaansa pitävä norjalaisseura raivasi tiensä sensaatiomaisesti Mestarien liigan liigavaiheeseen.

Bodo/Glimt on tehnyt erinomaista työtä monella osa-alueella jo useita vuosia, joten Mesterien liiga -paikka oli jatkumoa pitkäjänteiselle ja laadukkaalle työlle.

Kaudella 2021-22 Bodo/Glimt pelasi Konferenssiliigassa. Seuraavalla kaudella se pisti pykälää paremmaksi ja pelasi Eurooppa-liigan lohkovaiheessa. Kaudella 2023-24 kausi vierähti taas Konferenssiliigassa ja viime kaudella Eurooppa-liigassa.

Tänä kesänä pieni ja piskuinen Bodo/Glimt teki seurahistoriaa ja eteni ensimmäistä kertaa Mestarien liigaan.

Bodo/Glimtin joukkue koostuu pääosin nuorista, urallaan eteenpäin tähtäävistä norjalaisista pelaajista.

MTV Urheilun asiantuntija Antti Niemen mukaan Bodo/Glimt on Eurooppaan tähtääville suomalaisseuroille täydellinen esimerkkiseura.

– Me Suomessa aina mietitään, miten saisimme tason nousemaan, ja miten saisimme omia seuroja europeleihin enemmän, niin jos se siellä on mahdollista, niin kyllä sen täälläkin pitäisi olla mahdollista, Niemi sanoo.

– Jos olisin suomalainen seurakehittäjä tai liiton työntekijä, joka miettii, miten seuroista saataisiin parempia, niin kyllä se varmaan olisi ensimmäisenä listalla, että missä kannattaa käydä. Se on kuitenkin aika lähellä meidän olosuhteitamme ja ympäristöämme.

Joukkue aloittaa Mestarien liiga -urakkansa keskiviikkona, kun se matkustaa Slavia Prahan vieraaksi. Arvontakone heitti norjalaisseuralle myös kivikovia vastustajia.

Bodo/Glimt pelaa kotiottelunsa hieman yli 8 200 katsojaa vetävällä stadionilla, jonka pelialustana toimii tekonurmi. Tuolle tekonurmelle astelevat Mestarien liigassa muun muassa Tottenham, Lukas Hradeckyn AS Monaco, Juventus ja Manchester City.

Tekonurmen lisäksi lisämausteensa Bodo/Glimtin isännöimiin otteluihin tuo myös olosuhteet. Bodon kaupunki sijaitsee Pohjois-Norjassa, joten talven viima voi pistää lämpimimpiin olosuhteisiin tottuneet vastustajat koville.

Niemi uskoo, että Bodo/Glimt tarjoaa kotikentällään kaikille haastavan vastuksen.

– Se on varmaa, että se tulee olemaan vaikea paikka vierailla talvella kenelle vaan. Ei tule olemaan helppoa, Niemi ennakoi.

– Jo se tekonurmi tulee olemaan yllättävän iso juttu. Vaikka olisit kuinka hyvä pelaaja, jos olet tottunut pelaamaan koko elämäsi nurmella, niin kyllä se alusta vain antaa urheilullisen edun kotijoukkueelle. Se on vaikea alusta sellaiselle, joka ei ole tottunut siinä pelaamaan, Niemi sanoo.