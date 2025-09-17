Mestarien liigan keväällä voittaneen PSG:n espanjalainen päävalmentaja Luis Enrique poikkesi tavoistaan joukkueen viikonlopun ottelussa Ranskan liigassa.
PSG kaatoi sunnuntaina Lensin maalein 2–0, mutta Enrique ei näyttäytynyt tutulla paikallaan, vaan seurasi ottelua korkealta yläkatsomosta. Kyse ei ollut toimitsijakiellosta.
– Näen rugby-valmentajien katsovan pelejä eri perspektiiveistä, Enrique avasi vaikutteitaan ESPN:n mukaan.
MTV Urheilun asiantuntijat Juho Rantala ja Mika Väyrynen muistuttivat, että kyse ei ole jalkapallon piirissäkään uudesta ilmiöstä.
– Tämä oli jopa muotia 10-15 vuotta sitten, Rantala muisteli.
