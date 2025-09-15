Senni Salmisen juhli hallikaudella ensimmäistä arvokisamitaliaan, EM-hallikisojen pronssia. Kesällä kolmiloikkatähden tekeminen on jäänyt vajaaksi. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä näkee silti Salmisessa MM-finaalipotentiaalia.

Senni Salmisen kolmiloikkakesään on osunut oikeastaan yksi valopilkku. Salminen loikki kesän kotimaiseksi kärkitulokseksi 14.13 heinäkuussa Joensuussa.

Tulos oli Salmisen paras sitten kesän 2022. Käänne parempaan ei kuitenkaan jäänyt pysyväksi. Viime kilpailuissaan Salminen on jäänyt kauas 14 metrin viivasta.

– Se on edelleen viimeisen kontaktin haaste, joka Sennillä on, MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä sanoo.

– Siihen se lopullisesti ikään kuin katoaa. Jos tekniikan saa kohdilleen, Sennillä on fyysisesti kaikki mahdollisudet hypätä se, mitä finaaliin vaaditaan (Tokiossa). Reilusti päälle 14 metriä. Se on ilman muuta siellä olemassa.

Juttu jatkuu videon alla.

2:43 Tommi Evilä arvioi Suomen menestysmahdollisuuksia yleisurheilun MM-kisoissa – "Tilanne vähintäänkin kutkuttava".

Kesällä 2021 ennätyksekseen 14.63 loikkinut Salminen väläytti enteitä paremmasta huomisesta jo hallikaudella, kun hän voitti pronssia EM-hallikilpailuissa Hollannin Apeldoornissa tuloksella 14.07. Mitalin tuoma buusti ei kuitenkaan ole kantanut kesään.

– Tokion osalta ei olla ihan niissä tunnelmissa, mitä oltiin EM-halleissa. Se tekniikka on epävakaalla pohjalla valitettavasti. Siitä on vaikea lähteä tekemään yhtään mitään.

Täysin Evilä ei Salmista laske ulos esimerkiksi MM-finaalista. Fyysiset ominaisuudet tuovat sen mahdollisuuden, että tekniikan osuessa kohdilleen mittaa voi tulla kerralla runsaasti.

– Se saattaa osua kohdilleen. Jos se osuu kohdilleen, sitten mennään ihan varmasti päälle 14 metrin. Jos on tekniikan kanssa huono päivä, jäädään reilusti alle. Vaihteluväliä on todella paljon.

Naisten kolmiloikan karsinta käydään tiistaina 16. syyskuuta. Loppukilpailu on vuorossa 18. syyskuuta.