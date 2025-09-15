Hilla Uusimäki ja Kristiina Halonen karsiutuivat 400 metrin aitojen välieristä.

Halonen juoksi ajan 55,43, joka jää vain 11 sadasosaa hänen ennätyksestään. Hän oli eränsä kuudes.

– Todella surkea juoksu. Koen, että epäonnistuin täysin, Halonen manasi juoksun jälkeen.

Tekninen suorittaminen ei ollut tällä kertaa optimaalista.

– Minulla oli hankaluuksia ensimmäisen aidan kanssa, ja siitä on vielä pitkä matka maaliin, Halonen sanoi naureskellen.

Halosen mukaan viime aikojen harjoittelu on ollut sen verran laadukasta, että odotukset olivat korkealla.

– Sain sellaisen vireystilan, että olisi voinut lyödä kunnolla ennätyslukemat tiskiin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Hilla Uusimäki antoi loppusuoralla kaikkensa, mutta se ei riittänyt jatkopaikkaan.Lehtikuva

Uusimäki puolestaan kellotti ajan 55,52, jolla hän sijoittui erässään viidenneksi. Jatkopaikka jäi hänenkin osaltaan haaveeksi.

– Aika pettyneet fiilikset, vaikka periaatteessa aika on minulle ihan ok. Rehellisyyden nimissä taso on ollut tänä kesänä tuota luokkaa, Uusimäki tuumasi.

Uusimäen ennätys on tänä kesänä juostu 54,94.

– Treenit valmistautumisleirillä antoivat olettaa, että voisi olla ennätyskunto, mutta tänään ei ollut paras päivä, Uusimäki linjasi.

Koko kaudesta jäi kuitenkin positiivinen tunne.

– Jos vertaa viime kesään, on juoksujen keskiarvo selvästi parantunut. Selkeästi olen mennyt eteenpäin, mutta jää harmitus, koska näissä kovimmissa kisoissa haluaisi onnistua parhaalla tavalla.