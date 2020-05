Senaatintorille aukeaa kesällä jättiterassi – Helsinki toivoo kotimaanmatkailijoista apua ravintoloille ja terassista ilahdutusta kaupunkilaisille: "Se on ainoa tapa, jolla ravintolat pärjäävät kriisin yli"

Pormestari sanoo, että ravintoloilla on suuri merkitys Helsingille.

– Meillä on valtavan hieno ravintolakulttuuri Helsingissä ja se on tällä hetkellä suuressa ahdingossa. Haluamme kannustaa helsinkiläisiä ja miksei kaikkia suomalaisia käyttämään paikallisia ravintolapalveluita. Se on ainoa tapa, jolla ravintolat loppujen lopuksi pärjäävät tämän kriisin yli.