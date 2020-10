Senaatintorin jättiterassi voitti valtakunnallisen palkinnon – kalliin kokeilun tulevaisuus on vielä avoin

Bauer on varma siitä, että vastaavanlaista kaupunkitilan uudenlaista käyttöä nähdään jatkossakin.

–Idea on siinä, että yllättäviä uusia miljöitä ja paikkoja voi hyödyntää ja kotipaikkakunta nähdään uusin silmin.

Jatko pohdinnassa

Senaatintorin terassi avattiin heinäkuun alussa ja suljettiin elokuun lopussa. Kahden kuukauden aikana jättiterassialueella ehti käydä noin 400 000 kävijää. Vaikka suosio oli suurta, on terassin paluu ensi kesänä vielä pohdinnan alla.

Terassikokeilu luotiin piristysruiskeeksi koronakevään jälkeen ja sen oli tarkoitus olla juurikin poikkeuskokeilu. Olennainen vaikuttaja jatkon kannalta onkin se, millainen on ensi kesän tilanne koronan suhteen.

– Senaatintorissa on tietyt haasteensa, ja normaalikesinä torilla pörrää valtavat määrät turistibusseja ja turisteja. Voi olla, että normaaliaikoina Senaatintori on liian haastava tällaiseen hankkeeseen. Tätä selvitetään, ja meillä on onneksi kaupungissa muitakin toreja ja vaihtoehtoja.