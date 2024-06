Tällaisena et ole Helsinkiä juhannuksena nähnyt – tässä syy ihmispaljouteen

Harvinainen ihmispaljous

– Hotellit ovat tosi tyytyväisiä siihen, koska tilanne on hyvä. Viime talvi oli aika ikävä hotelleille ja matkailun kannalta kaiken kaikkiaan, mutta kesää kohden on tilanne parantunut koko ajan.

Helsingin tyhjeneminen juhannuksena jo myytti

– Ruotsalaisia on juhannuksena vähemmän kuin normaalisti. Myöskään suomalaiset eivät tule juhannuksena Helsinkiin, vaan he menevät mökkeilemään. Helsinkiläisetkin lähtevät täältä pois, Viiperi kertoo.

Mikä on Helsingin vaarallisin asia?

– Suomi on oikeastaan kiinni heinäkuussa, ja silloin meille tulee tänne eniten matkailijoita. Nyt voisi ravintoloille heittää pienen viestin: ei olisi pahitteeksi, jos olisitte heinäkuussa jollain tavalla edes auki. Meillä on jopa pula löytää matkailijoille ravintoloita, minne mennä syömään.

– Minä kerron yleensä Helsinkiin tuleville vieraille, että kaikkein vaarallisin asia, jonka he Helsingissä kohtaavat, on lokki. Lokit vievät ruuat. Ne tulevat selän takaa ja se on alle sekunnin murto-osa, kun jäätelö on paremmissa suissa.