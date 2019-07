Selvitys: Suomessa myytävissä jäätelöissä useita ihmisoikeusriskejä – raaka-aineiden tuotannossa lapsityötä ja huonoja palkkoja

Finnwatchin mukaan jäätelöissä käytetyn brasilialaisen sokerin tuotannossa on raportoitu pakkotyötä, ja vaniljan tuotantoon Madagaskarilla liittyy huonoja palkkoja ja lapsityötä.

Vastuullisuusvalvonta ei tarpeeksi kattavaa

Osa yritysten käyttämistä vastuullisuusaloitteista on teollisuuden omia aloitteita, joissa kansalaisjärjestöillä tai työntekijöiden edustajilla on vain vähän tai ei ollenkaan sananvaltaa. Lisäksi joistakin aloitteista on julkisesti saatavilla vain rajallisesti tietoa.