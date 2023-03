Alkon suosikkiviinien taustalta paljastui järkyttäviä asioita – Finnwatchin raportti julki

Alkon Finnwatchille toimittama lista sisälsi tietoa viinien tuottajista, pullottajista, valmistajista, rypäleiden viljelytiloista ja niiden mahdollisista vastuullisuussertifikaateista. Tutkimuksen kohteeksi valittiin kolme rypäletuottajaa, Louisvale Wines, W+E Dreyer Boerdery ja Welgemoed (C Groenewald Boerdery). Valinnassa hyödynnettiin Alkon verkkosivuilta saatua tietoa viinien myymäläsaatavuudesta. Finnwatch kiittää Alkoa ja sen tavarantoimittajia avoimuudesta.

Viinitilojen työntekijöillä karut olot

Sekä Louisvale Winesin että W+E Dreyer Boerderyn työntekijöiden mukaan he altistuvat työssään terveydelle haitallisille maatalouskemikaaleille, kuten parakvatille, jonka käyttö on Etelä-Afrikassa sallittu, mutta esimerkiksi EU:ssa se on ollut kiellettyä jo vuodesta 2007 lähtien. Louisvale Winesin tiloilla työntekijöiden asuinalueet sijaitsevat hyvin lähellä viinitarhaa, ja kemikaalit leijailevat myös asuinalueelle tuulen mukana.