Selvitys: Ottawan suurlähetystön väki oppi väistelemään Vilénin koskettelua

Jari Vilén aloitti Ottawassa viime vuoden syyskuussa. Selvityksen mukaan keskusteluyhteys Vilénin ja useiden työntekijöiden välillä on jännittynyt. Vilénin kaudella on selvityksen mukaan lisätty edustuston toimintaa voimakkaasti. Selvitysryhmän mukaan suurlähettiläällä on siihen työantajan direktio-oikeus, mutta kysymyksiä on noussut siitä, miten töiden lisäämisen vaikutuksia on johdettu.