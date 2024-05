Ulkoministeriö on antanut varoituksia ahdistelusta ja potkuja alkoholin käytöstä – tällaisista tapauksista on kyse

Vilénin lisäksi myös muita ulkoministeriön häirintätapauksia on puitu julkisuudessa viime vuosina.

Suurlähettiläs Viinasen tapaus

Kymmeniä ilmoituksia häirinnästä

Varhaisen tuon malli käyttöön ministeriössä

Oppaaseen on laadittu yhteisesti sovitut yksityiskohtaiset toimintatavat muun muassa häirinnän, seksuaalisen häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ilmoittamiseksi, selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksen (UHVY) pääluottamusmies Kari Lehtonen sanoo STT:lle, että ohjeistuksen käyttö on ollut kuitenkin hyvin kirjavaa ja sattumanvaraista.

Lehtosen mukaan ohjeistuksen soveltamiseen näyttää pitkälti vaikuttavan se, "kenestä on kysymys".

– Jos kyse on alemmasta virkamiehestä, niin sovellusohjeistuksia näyttäisi olevan useimmiten helpompi noudattaa kirjallisesti. Jos kyse on korkeammasta henkilöstä, niin asia on huomattavasti vaikeampi, hän summaa.