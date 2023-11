Seksiä entisen kumppanin kanssa? Kaksi syytä, miksi vanha suola voi janottaa

Eron jälkeen jotkut päätyvät harrastamaan seksiä ex-kumppaninsa kanssa. Mielenterveyteen erikoistunut sosiaalityöntekijä Jourdan Travers kirjoittaa Pscyhology Today -sivustolla , että tuoreen tutkimuksen mukaan tälle on pari selitystä.

Eroseksi monen asian summa

Eron jälkeen voi tuntua, että monta asiaa on selvittämättä ja monta kysymystä vailla vastausta. Joku saattaa kokea, että fyysinen läheisyys ex-kumppanin kanssa voi tarjota tunteen lopullisuudesta ja ratkaisusta – eli tavan hyvästellä suhde omilla ehdoilla. Toisaalta eroseksillä saatetaan vahvistaa uudelleen sellaista tunnetta, joka kerran oli olemassa.

Travers kirjoittaa, että Personality and Individual Differences -lehdessä julkaistu uusi tutkimus tarjoaa lähempää tarkastelua eroista sen suhteen, mistä syistä miehet ja naiset harrastavat eroseksiä. Tutkijat löysivät kaksi syytä sille, miksi ihmiset päätyvät harrastamaan seksiä eksänsä kanssa. Näitä syitä ovat pelko sinkkuna olemista kohtaan sekä halu olla intiimissä kanssakäymisessä.

Syy 1: Sinkkuna oleminen pelottaa

Yksin olemisen pelko tai huoli siitä, että ei kyetä löytämään uutta kumppania, voi johtaa eroseksiin, joka on tapa välttää tai vähentää näitä pelkoja. Tutun ex-kumppanin kanssa koettu fyysisen läheisyyden mukavuus voi tarjota tilapäistä turvallisuuden tunnetta.

Traves kirjoittaa lisäksi erään vuonna 2013 julkaistun tutkimuksen osoittaneen, että sinkkuutta pelkäävä ihminen saattaa ajautua ei-niin-romanttisiin suhteisiin ja tuo pelko saa ihmisen myös todennäköisemmin pysymään epätyydyttävässä ihmissuhteessa. Sinkkuutta pelkäävä saattaa myös päätyä valitsemaan kumppaneita, jotka eivät ole yhtä emotionaalisesti responsiivisia kuin he.

Jos siis tarjolla on epätyydyttävältä tuntuvia vaihtoehtoja, voi arvostus entistä kumppania ja tämän kanssa koettuja asioita kohtaan pulpahtaa mieleen uudelleen ja silloin riskinä on, että viittaamme väliaikaisesti kintaalla syille, joiden vuoksi ero ylipäätään tuli. Tämä kaipuu entistä kumppania kohtaan voi johtaa siihen, että eron jälkeen päädytään vällyjen väliin.

Syy 2: Sosioseksuaalisuus ja suhtautuminen satunnaiseen seksiin

Tutkijoiden mukaan naisilla voi olla matalampi motivaatio ryhtyä eroseksiin mielihyväsyistä sen vuoksi, että he voivat mahdollisesti tulla raskaaksi kumppanille, joka ei olisi tukena. Toinen mahdollinen syy sille, että heteronaiset eivät kenties ole niin kiinnostuneita eroseksistä mielihyvän vuoksi, on se, että he eivät välttämättä saavuta orgasmia niin helposti kuin miespartnerinsa.