"Naisten käsitys hyvästä seksistä on erilainen kuin miehillä" – ei kai seksinne pääty aina näin?

– Tutkitusti naisilla on enemmän haasteita orgasmin saamisessa ja voi olla, että osa naisista on sopeutunut orgasmittomaan seksiin ja opetellut nauttimaan siitä, kertoo tiedotteessa Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen .

Tutkitustikin heteronaisilla on eniten vaikeuksia orgasmin saamisessa. Tässä kyselytutkimuksessa neljännes naisista kertoi kokevansa vaikeuksia orgasmin kanssa harrastaessaan kumppanin kanssa seksiä. Vertailun vuoksi: miehillä luku on vain seitsemän prosenttia.

Huomioitko toisen toiveet?

Jos haluaa tuottaa naiselle nautintoa, varmin tapa on kiinnittää erityistä huomiota klitorikseen. 79 prosenttia kyselyyn vastanneista naisista kertoo saavansa orgasmin useimmiten klitorista stimuloimalla. Tämä on havaittu myös tutkimuksissa.

Myös seksiasiantuntija Tracey Cox kuuluttaa kommunikaation perään. Cox on todennut Daily Mailin artikkelissaan, ettei orgasmitta jääminen ole kenenkään vika. Hänen mukaansa on hyvä muistaa, että kyse ei ole niinkään siitä, että naisten on vaikeampi saada orgasmia, vaan siitä, että he yksinkertaisesti tarvitsevat tiettyjä asioita sen mahdollistamiseksi.