Britannian poliisi etsii tuomittua ja karkotettavaksi määrättyä maahanmuuttajataustaista etiopialaista seksuaalirikollista, jonka oikeusviranomaiset vapauttivat vahingossa perjantaina.
38-vuotias mies ehti kärsiä kuukauden vuoden tuomiostaan, jonka hän sai aikaisemmin tänä vuonna Lontoossa tekemistään teinityttöön ja naiseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. Miehen rikokset saivat aikaan laajoja maahanmuuttajien vastaisia mielenosoituksia useissa Britannian kaupungeissa.
Telegraph-lehden mukaan vankilaviranomaiset sekoittivat seksuaalirikollisen toiseen vankiin, jonka oli määrä päästä ehdonalaiseen vapauteen.
Britannian pääministeri Keir Starmer sanoi lauantaina, ettei tällaisia virheitä voida hyväksyä ja vaati, että mies on välittömästi saatava kiinni ja karkotettava.
Rikoksen uhriksi joutuneen teinitytön isä puolestaan sanoi Britannian oikeusjärjestelmän pettäneen heidän perheensä.