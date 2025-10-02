Kartanon omistavaa ja sen toimintaa pyörittänyttä naista ei epäillä rikoksista.

Uudellamaalla Kirkkonummella vuodesta 2007 kesään 2025 saakka toimineessa Wildclub-nimellä tunnetussa kartanossa järjestettiin seksijuhlia lähes 20 vuoden ajan. Kartanoa pystyi vuokraamaan myös omaan käyttöön.

Seksikartano tarjosi omien sanojensa mukaan turvallisen ja suvaitsevaisen ympäristön toteuttaa fantasioita. Myös kartanon verkkosivuilla annettiin ohjeita esimerkiksi käytössääntöihin ja siihen, miten juhlissa toimitaan.

Wildclub-kartano nousi tuoreeltaan otsikoihin, kun Helsingin Sanomat kertoi tietoihinsa perustuen, että Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsiteltävän laajan ihmiskauppajutun pääsyytetty toi uhrejaan hyväksikäytettäväksi kartanoon. Kartanon omistajaa, julkisuudessa Villi-Ira-nimellä tunnettua naista, ei epäillä rikoksista.

Pääsyytetyn lisäksi rikoksista epäillään miestä, joka on kartanon taustalla olevan Villi Kartano Oy:n hallituksessa varajäsenenä. HS:n mukaan mies on ollut mukana tilaisuuksissa, joita ihmiskauppajutun pääsyytetty järjesti seksikartanossa.

Kyseessä ovat olleet yksityiset tilaisuudet, eivät kartanossa järjestetyt yleiset eroottiset juhlat.

Seksikartanoa esiteltiin usein mediassa

600-neliöisen kartanon toimintaa on pyörittänyt Villi-Ira. Hän on kertonut ostaneensa kartanon yhdessä miehensä kanssa vuonna 2005 pariskunnan kodiksi ja Iran työtilaksi. Villi-Ira työskenteli dominana jo vuosia ennen kartanon ostamista työtiloillaan Helsingin Vallilassa ja Punavuoressa.

Vuonna 2023 Helsingin Sanomat kertoi Iran lopettaneen dominan sessiot ja keskittyneen kartanon sekä sen henkilökunnan johtamiseen.

– Nyt minulla on näköalapaikka dominan työhön tällaisen työnohjaajan ja muumimamman näkökulmasta, kertoi Ira tuolloin HS:lle.

Kartanossa vieraillut Ilta-Sanomat kertoi vuonna 2022, että parhaimmillaan Wildclubin juhliin kokoontui yli sata ihmistä niin Suomesta kuin ulkomailta. Bileitä järjestettiin myös eri teemoilla.

– Ulkomaalaiset bilevieraat ovat sanoneet, että Wildclubin tunnelma on omaa laatuaan ja siksi tänne viitsii tulla pidemmänkin välimatkan päästä. Erityisesti kartanon kotoisuutta on kehuttu. Lisäksi esimerkiksi kinkyilloissa on paljon kinkyvälineistöä, jota harvalla klubilla on näin paljon, kertoi Ira tuolloin IS:lle.

Nyt seksijuhlatoimintansa lopettaneesta kartanosta vuokrataan asuntoja kommuuniasumiseen. Vuokrailmoitusta on jaettu esimerkiksi eri Facebook-ryhmissä.