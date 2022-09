Seivästähti Wilma Murron kaikki kahleet irtosivat – lyö nyt tiskiin hurjan tavoitteensa: "Miksi rajoittaisin itseltäni sitä ajatusta"

Ruotsiottelun hengitystieoireiden vuoksi väliin jättänyt Murto teki onnistuneen valmistavan harjoituksen Sveitsissä tiistaina.

– Viime viikon olin käytännössä tekemättä mitään. Yllättävän hyvässä iskussa tuntuu olevan. Selkeästi on vielä hengitysteissä pientä oiretta, mutta periaatteessa ihan hyvä ja energinen olo, EM-kultamitalisti kertaa.

EM-kulta oli Wilma Murrolle valtava henkilökohtainen saavutus. Katso pääkuvan videolta, miten Murto on saanut arvokisavoiton jälkeisen ulospuhalluksen nollattua, ja latauksen kasaan Timanttiliigan finaalia varten.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Keskiviikkona kisattava seiväs otellaan Zürichissä niin sanottuna katukisana. Kilpailupaikkana on keskustassa sijaitseva Sechseläutenplatz, joka on kaupungin suurin aukio. Murto on innoissaan erikoisolosuhteista.

– Odotan kyllä tosi paljon. Aika paljon on porukkaa odotettavissa oopperan pihapiiriin. Olen innoissani mahdollisuudesta, Murto tunnelmoi.

Timanttiliigan finaalin seiväshyppykilpailu alkaa klo 18:30. Katsottavissa C Moren kanavilla ja cmore.fi-suoratoistopalvelussa.

Kisassa on mukana seitsemän hyppääjää, joista neljä jäi EM-finaalissa Murron taakse. Kisasta on odotettavissa vaikeasti ennakoitavaa. Tulostavoite on selkeästi mielessä.

– Seitsemän urheilijaa, seitsemän voittajaehdokasta. En odottele liikoja, mutta halu ei ole hävitä kenellekkään. Kauden aikana on tullut paljon 460:n ylityksiä ja yksi 485. Väliin jos osuu niin voisi olla aika tyytyväinen, Murto arvioi.

Timanttiliiga osaksi kisakalenteria

Murto on ottamassa suurta askelta urallaan. EM-menestys avasi ovet Timanttiliigaan tulevaisuuttakin ajatellen. Aiemmin osallistuminen on ollut satunnaista. Tarkoituksena on, että Timanttiliiga määrittelisi jatkossa Murron kautta entistä enemmän.

– Tosi iso steppi urheilijana. Aiemmin on saattanut kerran vuodessa päästä mukaan. Jatkossa toivottavasti pystyn Timanttiliigaa silmällä pitäen suunnittelemaan kisakautta. Ennemminkin niin, että on se on sääntö kuin poikkeus, että osakilpailussa on mukana, Murto suuntaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Suomen ennätyksen EM-kisoissa hypännyt Murto katsoo määrätietoisesti tulevaan. Tavoitteet eivät suinkaan ole tässä. Edessä on tulevina vuosina kovatasoisempia kinkereitä.

– Kaiken haluaisi voittaa. Tässä on mielenkiintoiset vuodet edessä. Tulevina vuosina on MM-kisat ja sitten tuleekin jo olympiavuosi. Kisoissa taso nousee vuodesta toiseen. En tiedä miksi rajoittaisin itseltäni sitä ajatusta, että seuraavaksi haen mitalia MM-kisoista. Mitä kirkkaampi, sen parempi. Sama olympialaisistakin, Murto linjaa.

Kultamitalin lisäksi isommassa kuvassa Murto on kehittänyt kokonaisvaltaista tulostasoaan tällä kaudella. Rutiinitason nostaminen on ollut yhtenä suurimmista tavoitteista harjoitteluohjelmassa.

– Jos viiden kisan keskiarvo alkaisi olemaan 470, niin se on iso askel silläkin mittarilla. Vaatii täältä yli 460, jotta saan keskiarvoa kohotettua, Murto pohtii illan kilpailua.

EM-kullan jälkeen pyöritystä on riittänyt

Seiväshypyn EM-kulta toi luonnollisesti mukanaan valtavan pyörityksen. Puhelin on soinut, ja yleisurheilusankaria on viety paikasta toiseen Saksassa hypätyn kullan jälkeen.

– Onhan se huomio ollut hämmentävää. Olen tyytyväinen siihen, että pitkälti ylimääräinen huomio on mennyt managerin kautta, eikä se tule ihan kaikki mulle asti. Siinä mielessä on saanut olla rauhassakin, Murto hymyilee.

– Kyllä multakin kaikenlaista kysytään ja kaikkeen pitäisi olla vastaus. Puhelin on meinannut lentää seinään viimeisen parin viikon aikana. Vaikka asioita on paljon ja se on välillä raskasta, niin ne on tosi positiivisia juttuja ja hienoja kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa. Se on kuitenkin ohimenevä hetki vain. Olen yrittänyt nauttia siitä mahdollisimman paljon, Murto päättää.