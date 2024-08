Wilma Murrolta jyrkät terveiset vastustajille

– Se on antanut sitä luottoa, että jos tällaisella valmistautumisella pystyy olemaan olympialaisissa kuudes, niin miettii itsekin, että mitä sitten tapahtuu, kun kaikki on hyvin.

Tiukka viesti kilpakumppaneille

Murto on puhunut Pariisin saavuttuaan paljon unelmasta, joka hänellä juuri näistä kisoista on ollut aivan teini-ikäisestä lähtien. Nyt hän on 26-vuotias – ehkä parhaassa urheilijan iässä – mutta hyviä hyppyvuosia on vielä paljon edessä.