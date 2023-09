Wilma Murto keksi itselleen tiukan kysymyksen – vastaus on Timanttiliiga-finaalin alla kihelmöivää kuultavaa

"Uusi oppimiskokemus"

– Aikaero on uusi muuttuja, jonka kanssa en ole hirveästi joutunut tekemään töitä aikaisemmin. Jos on lähdetty aikaerojen taakse kilpailemaan, on pystytty lähtemään tosi hyvissä ajoin ja pystytään sopeutumaan siihen aikaeroon. Tämä on siinä mielessä uusi oppimiskokemus, miten tällaisen hallitsee.