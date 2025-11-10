Näyttelijä Mikko Nousiainen joutui isänpäivänä umpisuolen poistoleikkaukseen.
Näyttelijä Mikko Nousiainen on joutunut umpisuolen poistoleikkaukseen. Asiasta kertoo hänen näyttelijävaimonsa Linda Wiklund Instagramin Tarinat-osiossa. Tarinat ovat nähtävillä vain 24 tuntia niiden julkaisusta.
– Meidän isänpäivä meni näin. Mikko Nousiainen sai lahjaksi umpisuolen poistoleikkauksen, Wiklund kirjoittaa.
Kuvassa näkyy Mikko Nousiainen sairaalavuoteella ja häntä halaa parin yhteinen poika.
Nousiainen itse myös kommentoinut tapahtunutta.
– Erilainen isänpäivä tällä kertaa! Lapsuuteni pelko kävi toteen ja umpilisäkkeeni vietiin, hän kirjoittaa omassa Instagram-tarinassaan.