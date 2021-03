Seinäluteesta on kehittynyt myrkyille vastustuskykyinen supereläin – MTV Uutiset selvitti, mikä on sen heikko kohta

Lutikat eivät ole enää satunnaisvierailijoita suomalaiskodeissa vaan Suomeen on kehittynyt oma ludekanta. Pest1:n tuholaistorjuja Sakari Kunttu on tehnyt tuholaistorjujan työtä yhdeksän vuotta ja sinä aikana lutikka on noussut tuhoeläimenä tilastojen kärkeen.