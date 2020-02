MTV Uutiset lutikkajahdissa: Huonekaluihin piiloutuvat pirulaiset yleistyneet – tämän takia koiran nenä on ylivertainen apu niiden etsinnässä

Pipsa löytää silmälle sokeat ludepiilot

– Koiran nenä on aivan ylivertainen löytämään lutikoita, kertoo lutikkakoiraohjaaja Mia Kantokoski tuholaistorjuntayhtiö Anticimexiltä.

– Koiran kanssa me voidaan varmistua siitä, että sellaisissa paikoissa missä on tehty torjuntaa, ne on saatu varmasti kaikki tapettua. Vaikka kaikki merkit lutikoista olisivat näkyvillä, niin tiedämme, että siellä ei ole mitään enää elossa.