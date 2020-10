Seinäjoen Prismassa kuvattu video hämmentää – mies virtsaa omiin housuihinsa ja kuvaa tekonsa: "Ei ole hyväksyttävää käytöstä"

Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä kiertänyt video, jossa mies kuvaa itseään peilin kautta puhelimella Prisma-myymälän tiloissa – ja mitä ilmeisemmin virtsaa housuihinsa kuvaussession aikana. Silmämääräisesti arvioiden julkivirtsaaminen myymälässä vaikuttaa tapahtuvan tavoitteellisen toiminnan seurauksena.

Housut omat, eivät myymälän

Tapaus on ymmärrettävästi herättänyt Pohjanmaan maakuntarajat ylittävää hämmennystä. Somessa kiertävästä videosta on käyty keskustelua muun muassa Seinäjoen paikallisessa Facebook-ryhmässä.

Prisman johtaja Jukka Matilainen vahvistaa, että tapaus on selvityksessä. Hänen mukaansa miehen vierailu myymälässä tapahtui lokakuun alussa. Teko on tallentunut valvontakameranauhoitteisiin.

– En tiedä tapauksesta juurikaan enempää kuin mitä sosiaalisessa mediassakin pyörii. Siellä se tuli minuakin vastaan. Videolla näkyy, että tämä herra on myymälässämme ja virtsaa omiin housuihinsa. Aluksi somessa kiersi tieto, että mies virtsaisi myynnissä oleviin farkkuihin ja veisi ne takaisin paikalleen. Näin ei ole. Ihan omiin housuihinsa hän laskee ja lähtee pois, Matilainen kertoo MTV:lle.

– Tallenteiden läpikäynnissä on iso urakka, joten työ on vielä kesken. Emme ole saaneet materiaalia sellaiseen muotoon, jossa sen toimitamme poliisille. Mitään varsinaisia aineellisia vahinkojahan tästä ei kaupallle syntynyt, eli ei meillä ole mitään vaateita. Tahdomme kuitenkin, että poliisikin on kärryillä tapahtuneesta, Matilainen sanoo.