Rallin MM-sarjan tähtikuljettaja puntaroi tulevaisuuttaan: "En ole varma siitä, olenko täällä enää"

– Tällä hetkellä minulla on motivaatiota jatkaa, koska tällaisenakin viikonloppuna auton ajaminen on hauskaa. Rakastin sitä. Mutta aika, jonka vietämme poissa perheen luota, on merkittävä. Matkustamme paljon. Ajoittain se on raskasta, mutta nautinto ja motivaatio ovat yhä olemassa.