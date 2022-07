Jari-Matti Latvalalta tärkeä huomautus Viron MM-ralliin – "Muuten tulee heti takkiin"

– Se tulos oli ihan uskomaton, mutta nyt meillä on edessämme täysin erilainen haaste, sillä seuraavat kaksi kisaa ajetaan Viron ja Suomen nopeilla sorateillä, Latvala sanoo.

– Tähän asti olemme keskittyneet vain luotettavuuteen, mutta nyt meidän on laitettava paukkuja myös suorituskykyyn. Toki haluamme edelleen säilyttää myös automme mahtavan luotettavuuden.

Kauden 2019 jälkeen oman täysipäiväisen ajouransa lopettanut Latvala korostaa, että myös kuljettajilla on edessään iso sopeutuminen Afrikan savannien vaihduttua Pohjois-Euroopan soraränneihin.

– Tämä on iso haaste myös kuskeille, koska kun tulet Safarin kaltaisesta kisasta, jossa on tarkoitus ajaa varovasti, niin nyt on oltava kaasu pohjassa heti avauspätkästä lähtien. Muuten tulee heti takkiin, Latvala korostaa.