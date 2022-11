"Se oli epätodellinen tunne" – Juuso Pärssisen NHL-debyytistä muodostui ikimuistoinen – joukkuetoverit vaikuttuivat uskomattomasta maalista

Pärssinen on Nashvillen seitsemännen kierroksen varaus kesältä 2019. Seura ilmoitti lauantaina nostavansa TPS:stä tutun 191-senttisen hyökkääjän NHL-rosterin matkaan.

– Mielestäni se (Pärssisen NHL-debyytti) oli sellainen kuin odotimmekin. Hän ollut erittäin tasainen pelaaja, ja hän pelasi tänään omaa peliään. Näimme kaikki, että hänellä on paljon vauhtia pelissään. Hän on kookas ja vartalossa on voimaa tällä tasolla pelaamiseen. Oli hienoa, että hän osui aikaisessa vaiheessa, mutta maalin lisäksi hän oli kokonaisuutena tänään hyvä monissa pienissä asioissa, Hynes sanoi ja kehui esimerkiksi Pärssisen tärkeää aloitusvoittoa pitkän kiekon jälkeen.