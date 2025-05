SE-mies päätyi isoon ratkaisuun – edessä "aikamoinen työmaa": "Ei saisi kantata"

Samuli Samuelsson tavoittelee jatkossa menestystä 200 metrillä.

100 metrin Suomen ennätysmies Samuli Samuelsson on uuden haasteen edessä alkavalla kaudella. Tai ei täysin uuden. Samuelsson nimittäin palaa vanhan leipälajinsa 200 metrin pariin.

– Mulla tuli sellainen tunne, että olen tuon 100 metriä nähnyt. Sain sen Suomen ennätyksen tehtyä, mitä olin jo monta vuotta hakenut ja tuntui, että pääsin aika lailla sihen maksimiin mihin pystyn, Samuelsson perustelee ratkaisuaan MTV Urheilulle.

Samuelsson, 29, juoksi 100 metrin Suomen ennätyksen 10.12 kesällä 2023. Siirtymä 200 metrille on kuin paluu takaisin juurille, kuten Samuelsson itse asian ilmaisee.

– Se oli juniorina mun vahvempi matka ja päämatka. Mulla on myös enemmän Suomen mestaruuksia 200 metriltä kuin sataselta. Se oli luonnollinen valinta palata takaisin juurille.

Samuelssonin kuudesta ulkoratojen Suomen mestaruudesta neljä on 200 metriltä, kaksi 100 metriltä.

Samuli Samuelsson juoksi 100 metrin Suomen ennätyksen 11.12 kesällä 2023.Marko Tuominiemi / All Over Press

Motivaatio korkealla

Samuelssonin 200 metrin ennätys 20.73 on vuodelta 2017. juoksutähti puhkuu intoa kesällä koittavan haasteen edessä.

– 200 metrillä motivaatio on korkealla, koska tiedän, että pystyn parempaan kuin oma ennätys on. Mulla on se romanttinen ajatus, että olisi molemmat sekä 100 että 200 Suomen ennätys omissa nimissä.

Siirtyminen tuplapitkälle matkalle on tuonut mukanaan muutoksia harjoitteluun. Samuelsson kertoo tehneensä entistä enemmän pitkiä vetoja. Harjoittelusta on tullut raskaampaa.

– Ollaan vähennetty kiihdytyksen harjoittelua ja niitä telinelähtöjä. Olisi tärkeää saada viimeinen 50 metriä kulkemaan siihen malliin, mitä se on parhaimmillaan kulkenut.

Edessä 200 metrillä on kuitenkin vielä "aikamoinen työmaa".

– Kaarrejuoksu on todella olennainen – puolet matkasta. Ja sitten tietenkin viimeiset 50 metriä. Ei saisi kantata sitä loppua, ettei mene ihan kävelyvauhdiksi.

Samuli Samuelsson sanoo odottavansa kunnon tuloksia vasta elokuussa lyhyeksi jääneen harjoittelukauden vuoksi.Photomotion / AOP

Tulosta elokuussa

Samuelssonin viime kausi meni piloille kantapäävamman takia. Hän kilpaili ainoastaan kolmesti ja laittoi pillit pussiin jo kesäkuussa.

Kantapää leikattiin syyskuussa, ja Samuelsson kertoo toipuneensa leikkauksesta yllättävän nopeasti.

– Sain aika nopeasti piikkarit jalkaan, mutta kipuja oli jonkin aikaa kantapäässä, Samuelsson kertaa.

– Helmikuun lopusta olen pystynyt treenaamaan normaalisti, eli kolme kuukautta.

Koska treenikausi jäi normaalia lyhyemmäksi, sanoo Samuelsson odottavansa kunnon tulosta vasta elokuussa.

Kauden päätähtäimekseen Samuelsson mainitsee Espoossa kisattavat Kalevan kisat. Pääsy rankingin kautta MM-kisoihin Tokioon vaatisi juoksemista alle oman ennätyksen useampaan kertaan, Samuelsson arvioi.

– Mä en ole niitä silleen erityisemmin miettiinyt, vaan miettinyt elokuuta, ja että pääsen takaisin kakkosella siihen kuntoon mitä olen halunnut, Samuelsson sanoo.

– Tällä hetkellä, jos ihan rehellisiä ollaan, ei Suomen ennätys tunnu kauhean realistiselta. Enemmän realistiselta tuntuu, että pystyn juoksemaan oman henkilökohtaisen ennätyksen. Mä aina peilaan omiin henkilökohtaisiin suorituksiini kaiken, mitä tässä tulosurheilussa teen.

200 metrin Suomen ennätykseen Samuelsson joka tapauksessa uskoo yltävänsä.

– Uskon, mutta mikä vuosi, se on kysymysmerkki.