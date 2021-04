SDP perää omaishoidolle yhtenäisiä kriteerejä koko maahan

– Omaishoito ei saa johtaa tilanteeseen, jossa kotiin tuotavia palveluita karsitaan omaishoitajan vuoksi. Palveluiden on tuettava omaishoitoa tehokkaasti, sanoi SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin puheessaan.

Suomessa on lähes 50 000 omaishoitosopimuksen tehnyttä hoitajaa ja kaikkiaan noin 350 000 ihmistä, jotka hoitavat omaistaan jatkuvasti.

– Koulujen on oltava turvallisia paikkoja kaikille, ja myös vapaa-ajalla tapahtuvaan häirintään ja kiusaamiseen on puututtava heti, on kyse sitten fyysisestä, henkisestä tai sähköisessä maailmassa tapahtuvasta väkivallasta, Marin sanoi.